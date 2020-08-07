В Казани инспекторы ДПС спасли жизнь задыхающейся девочке

Фото: МВД по РТ

В Казани инспекторы ДПС спасли жизнь 6-летней девочке, которая начала задыхаться. О случившемся рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Все произошло на 31 км автодороги Казань — Оренбург. К полицейским обратился водитель автомобиля «Форд». Он рассказал, что в машине находится его дочь, которая задыхается и теряет сознание.

Инспекторы приняли решение сопровождать автомобиль мужчины до ближайшей больницы. За несколько минут ребенка с отцом доставили до Детской республиканской клинической больницы, где малышке оказали необходимую помощь.

Сейчас жизни девочке ничто не угрожает, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники ДПС помогли добраться до больницы находившейся на последнем месяце беременности женщине.

