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В Казани инспекторы ДПС спасли жизнь задыхающейся девочке

11:35, 07.08.2020
В Казани инспекторы ДПС спасли жизнь задыхающейся девочке
Фото: МВД по РТ

В Казани инспекторы ДПС спасли жизнь 6-летней девочке, которая начала задыхаться. О случившемся рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Все произошло на 31 км автодороги Казань — Оренбург. К полицейским обратился водитель автомобиля «Форд». Он рассказал, что в машине находится его дочь, которая задыхается и теряет сознание.

Инспекторы приняли решение сопровождать автомобиль мужчины до ближайшей больницы. За несколько минут ребенка с отцом доставили до Детской республиканской клинической больницы, где малышке оказали необходимую помощь.

Сейчас жизни девочке ничто не угрожает, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники ДПС помогли добраться до больницы находившейся на последнем месяце беременности женщине.

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