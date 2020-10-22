«Татнефть» может перевести до 20 лицензионных участков на режим НДД

20 лицензионных участков «Танефти» могут быть переведены на режим налога на дополнительный доход (НДД).

«Пока идут расчеты, они очень многовариантные и связаны с разными факторами. Мы должны определиться, по каким лицензионным участкам будем переходить на новый налоговый режим», — рассказал первый заместитель гендиректора по разведке и добыче нефти и газа «Татнефти» Халимов Рустам в интервью корпоративной газете «Нефтяные вести».

Он добавил, что в следующем году компания будет работать в условиях ограничения добычи нефти и отметил, что новый налоговый режим затрагивает в первую очередь выработанные нефтяные месторождения.

Фото: tatneft.ru

Халимов обратил внимание, что ситуация из-за налоговых изменений неоднозначна: «С одной стороны, новая налоговая система рекомендует нам больше инвестировать в добычу, чтобы повысить свою эффективность, с другой стороны, у нас есть ограничения по добыче, которые приняты по соглашению с ОПЕК+».

По его словам, в российском правительстве понимают, что компании без господдержки

будет очень сложно.

В официальном аккаунте «Татнефти» в Instagram Халимов сообщил, что компания продолжит разрабатывать те поднятия, которые уже введены в разработку.



Напомним, что в начале октября Совет Федерации одобрил закон о корректировке налога на дополнительный доход, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти. Благодаря этому маневру «Татнефть» может получить налоговый вычет по НДПИ до 36 млрд рублей.