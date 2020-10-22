Сотрудники ГИБДД проверят общественный транспорт Казани

Завтра, 23 октября, на одной из улиц Кировского района Казани с 8.00 до 11.00 пройдут проверки общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД будут проверять автобусы, осуществляющие регулярные или заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.



Особое внимание уделят водителям, управляющим транспортом без соответствующих документов или с техническими неисправностями и не соблюдающим правила перевозки пассажиров. Если у ТС выявят неисправности, выявят запрет на его эксплуатацию, будут приняты меры по запрещению их эксплуатации.

realnoevremya.ru

Адресную работу сотрудники ГИБДД проведут и с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов, сообщает МВД по РТ.

Напомним, в начале августа сообщалось о массовых проверках автобусов в Приволжском районе Казани.