В Казани сотрудники ГИБДД проверят общественный транспорт

Завтра, 7 августа, с 06.00 до 10.00 в Приволжском районе Казани проведут массовые проверки автобусов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что проверке подвергнутся автобусы, осуществляющие регулярные или заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Особое внимание сотрудниками ГИБДД будет уделяться лицам, не соблюдающим правила перевозки пассажиров, управляющим транспортом без соответствующих документов или с техническими неисправностями.

Если будут выявлены технические неисправности автобусов, то вынесут запрет их эксплуатации.

Напомним, что ранее в Казани сотрудники ГИБДД провели проверку соблюдения велосипедистами правил дорожного движения.

