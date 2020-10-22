Новости общества

12:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани до следующего года для пешеходов закроют участок улицы Сибгата Хакима

10:59, 22.10.2020
В Казани до следующего года для пешеходов закроют участок улицы Сибгата Хакима
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани до конца января 2021 года для пешеходов закроют участок улицы Сибгата Хакима.

С 26 октября в связи с дорожными работами проход ограничен по улице Сибгата Хакима, в районе дома №88/3 стр. по улице Чистопольской, сообщает пресс-служба мэрии города.

realnoevremya.ru

Вчера в исполкоме Казани сообщили об ограничении движения автомобилей по нескольким улицам в центре города.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с исполнительным директором НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяной Ларионовой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем