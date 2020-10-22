В Казани до следующего года для пешеходов закроют участок улицы Сибгата Хакима

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани до конца января 2021 года для пешеходов закроют участок улицы Сибгата Хакима.

С 26 октября в связи с дорожными работами проход ограничен по улице Сибгата Хакима, в районе дома №88/3 стр. по улице Чистопольской, сообщает пресс-служба мэрии города.

realnoevremya.ru

Вчера в исполкоме Казани сообщили об ограничении движения автомобилей по нескольким улицам в центре города.