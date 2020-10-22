В Татарстане пресекли более 4 тыс. нарушений природоохранного законодательства

В этом году Минэкологии Татарстана пресекло по всей территории республики более 4 тыс. нарушений природоохранного законодательства, сотрудники ведомства взыскали ущерба на 54 млн рублей, рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на брифинге в кабмине РТ.

Суды республики приостановили деятельность четырех предприятий. По материалам проверок было возбуждено 16 уголовных дел по факту причинения вреда окружающей среде.

realnoevremya.ru

Ранее Минэкологии РТ провело рейд по обращению граждан по местам несанкционированных свалок.