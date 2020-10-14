Минэкологии провело рейд по несанкционированным свалкам в Казани

Инспекторы Минэкологии Татарстана провели рейд по обращению граждан по местам несанкционированных свалок. Сброс отходов обнаружили в Кировском и Московском районах.

Сообщается, что возбуждено административное расследование, в ходе которого будут устанавливаться собственники земельных участков для привлечения владельцев к административной ответственности и устранения выявленных нарушений.

