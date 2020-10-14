Минэкологии провело рейд по несанкционированным свалкам в Казани
Инспекторы Минэкологии Татарстана провели рейд по обращению граждан по местам несанкционированных свалок. Сброс отходов обнаружили в Кировском и Московском районах.
Сообщается, что возбуждено административное расследование, в ходе которого будут устанавливаться собственники земельных участков для привлечения владельцев к административной ответственности и устранения выявленных нарушений.
Справка
В Минэкологии РТ действует Республиканская общественная экологическая приемная. Обо всех фактах нарушения природоохранного законодательства можно сообщить:
— по телефону (843) 267-68-67;
— по электронной почте eco.signal@tatar.ru;
— в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm;
— по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +7987-216-97-79;
— в систему «Народный контроль», категория «Экология»;
— по мобильному приложению «Школьный экопатруль».
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