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Минэкологии провело рейд по несанкционированным свалкам в Казани

04:25, 14.10.2020
Минэкологии провело рейд по несанкционированным свалкам в Казани
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Минэкологии Татарстана провели рейд по обращению граждан по местам несанкционированных свалок. Сброс отходов обнаружили в Кировском и Московском районах.

Сообщается, что возбуждено административное расследование, в ходе которого будут устанавливаться собственники земельных участков для привлечения владельцев к административной ответственности и устранения выявленных нарушений.

Справка

В Минэкологии РТ действует Республиканская общественная экологическая приемная. Обо всех фактах нарушения природоохранного законодательства можно сообщить:

— по телефону (843) 267-68-67;
— по электронной почте eco.signal@tatar.ru;
— в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm;
— по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +7987-216-97-79;
— в систему «Народный контроль», категория «Экология»;
— по мобильному приложению «Школьный экопатруль».

Общество Татарстан
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