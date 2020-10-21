Татарстанские полицейские задержали по республике восемь разыскиваемых преступников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МВД Татарстана отчиталось о задержании в республике восьми человек, находившихся в розыске.

Так в Казани полицейские задержали двоих мужчин 1984 и 1967 годов рождения. Оба они находились в федеральном розыске. Первый — за совершение кражи, второй за незаконное пересечение границы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В Нижнекамском районе задержана 30-летняя женщина, которую разыскивали за мелкое хищение. Также была задержана женщина 47 лет, которую правоохранители ищут за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Жительницу Альметьевска задержали по подозрению в краже. В Заинске полиция нашла девушку, которую разыскивали за неуплату алиментов на содержание ребенка.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сотрудники угрозыска задержали в Мамадышском районе 53-летнего жителя села Кляуш, осужденного за угрозу убийством.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали 26-летнего жителя Казани, который разыскивался за хулиганство и незаконный оборот оружия.

Напомним, в октябре в Татарстане объявили в розыск отстраненного начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина», полковника полиции Алексея Ершова.

