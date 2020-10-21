В Чистополе из-за отключения газа в частном доме погибли две женщины

В Татарстане в пожаре погибли пожилая женщина и ее дочь. Все произошло около половины пятого утра.

Пожар вспыхнул в Чистополе в частном доме. В ходе тушения огня были обнаружены тела 80-летней хозяйки дома и ее 53-летней дочери.

МЧС по РТ (архив)

По данным прокуратуры Татарстана, в сгоревшем доме было отключено газоснабжение из-за неуплаты. Обогревали дом при помощи тепловой пушки. Надзорное ведомство намерено выяснить, законно ли было отключено газоснабжение, а также проверить деятельность контрольно-надзорных органов в сфере пожарной безопасности.

Сейчас проводится процессуальная проверка следственными органами, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее в Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина.

