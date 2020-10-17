В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Нурлатском районе Татарстана произошел пожар в частном доме.

пресс-служба МЧС по РТ

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 4:53. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит частный дом с надворными постройками на площади 75 кв.м.

В 6:36 спасатели локализовали пожар. В 6:51 произошла ликвидация открытого горения.

пресс-служба МЧС по РТ

Спустя час пожарные обнаружили тело мужчины. Сейчас проводится разборка конструкции, все обстоятельства случившегося уточняются, передает пресс-служба МЧС по РТ.

пресс-служба МЧС по РТ

Вчера в Альметьевске на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина.