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В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина

13:43, 17.10.2020
В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Нурлатском районе Татарстана произошел пожар в частном доме.

пресс-служба МЧС по РТ

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 4:53. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит частный дом с надворными постройками на площади 75 кв.м.
В 6:36 спасатели локализовали пожар. В 6:51 произошла ликвидация открытого горения.

пресс-служба МЧС по РТ

Спустя час пожарные обнаружили тело мужчины. Сейчас проводится разборка конструкции, все обстоятельства случившегося уточняются, передает пресс-служба МЧС по РТ.

пресс-служба МЧС по РТ

Вчера в Альметьевске на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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