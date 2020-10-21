В исполкоме Казани рассказали об изменениях сроков уплаты земельного налога

С нового года в России изменятся сроки уплаты земельного налога. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома по земельным, имущественным и финансовым вопросам Радик Шафигуллин на второй сессии Казанской городской думы.

С 2021 года налог и авансовые платежи уплачиваются в сроки, установленные ст. 397 Налогового кодекса РФ. Раньше сроки устанавливались решениями представительных органов муниципальных образований.

«Раньше налог делился на четыре части: за первый квартал он уплачивался до 5 мая в виде аванса, за второй квартал — до 5 августа, за третий квартал — до 5 ноября, и остатки уплачивались не позднее 15 февраля. С 2021 года авансовый платеж должен быть перечислен до 30 апреля, за второй квартал — до 31 июля, за третий квартал — до 31 октября, и основная годовая сумма — не позднее 1 марта», — цитирует слова Радика Шафигуллина пресс-служба исполкома Казани.



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