В исполкоме Казани рассказали, сколько налогов заплатили казанцы
1 декабря наступает срок уплаты налогов физлиц. В бюджет Казани поступают полностью налоги на имущество физлиц и земельный налог, а транспортный налог пополняет бюджет республики, напомнили сегодня на «деловом понедельнике».
План значения по текущим налогам превышают 3 млрд рублей, из них транспортный налог — 1,6 млрд рублей, налог на имущество физлиц — 975 млн, земельный налог — 408 млн рублей.
На сегодня все казанцы должны были получить уведомления об уплате по почте или в личном кабинете — те, кто зарегистрирован на сайте ФНС РФ, сообщили в исполкоме.
В общей сложности жители Казани заплатили 870 млн рублей налогов, из них транспортный налог — 27,8%, налог на имущество физлиц — 30% от исполнения, земельный налог — 27,7%.
Ранее сообщалось, что в Казани самый высокий земельный налог в России.
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