В исполкоме Казани рассказали, сколько налогов заплатили казанцы

1 декабря наступает срок уплаты налогов физлиц. В бюджет Казани поступают полностью налоги на имущество физлиц и земельный налог, а транспортный налог пополняет бюджет республики, напомнили сегодня на «деловом понедельнике».



План значения по текущим налогам превышают 3 млрд рублей, из них транспортный налог — 1,6 млрд рублей, налог на имущество физлиц — 975 млн, земельный налог — 408 млн рублей.

На сегодня все казанцы должны были получить уведомления об уплате по почте или в личном кабинете — те, кто зарегистрирован на сайте ФНС РФ, сообщили в исполкоме.

realnoevremya.ru

В общей сложности жители Казани заплатили 870 млн рублей налогов, из них транспортный налог — 27,8%, налог на имущество физлиц — 30% от исполнения, земельный налог — 27,7%.



Ранее сообщалось, что в Казани самый высокий земельный налог в России.