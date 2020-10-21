PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту

Фото: flickr.com / Daniel Foster

Международная платежная система PayPal разрешит пользователям проводить операции с криптовалютой. Однако пока новой функцией смогут насладиться только клиенты из США.

Возможность торговать и хранить криптовалюту будет доступна уже через несколько недель. Пока пользователи смогут проводить операции с Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, сообщает пресс-служба сервиса.

Фото: pixabay.com

В первой половине 2021 года возможность распоряжаться криптовалютой на базе платежной системы появится и в ряде других стран.

Также сервис обещает в следующем году добавить возможность оплаты покупок криптовалютой в 26 млн организаций по всему миру.