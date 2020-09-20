Эксперт назвал плюсы повышения налогов для богатых до 15%

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год, поможет в будущем снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан.

«Это шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения в России», — сообщил RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Он обратил внимание, что, по сравнению с плоской шкалой взимания налогов, такой подход к распределению доходов считается более справедливым во всем мире.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, законопроект о повышении НДФЛ с 13 до 15% на заработок свыше 5 млн рублей затронет не более 1% работающих россиян.

