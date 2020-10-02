Ветеринар рассказал о том, болеют ли животные коронавирусом

Ветеринарный врач Ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов на пресс-конференции ко дню защиты животных в Татарстане ответил на вопрос о том, болеют ли домашние животные коронавирусом.



«По последней информации, которая имеется, животные преимущественно являются переносчиками», — сказал он.

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По его словам, в Голландии были случаи заболевания кошек и нескольких норок, однако врач назвал это эксцессом.

Напомним, в конце августа «Реальное время» сообщало, какие животные подвержены коронавирусу и могут заразить человека.