Генпрокуратура потребовала изъять у экс-главы Марий Эл Маркелова развлекательный центр

Генпрокуратура России направила иск об изъятии у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова имущества стоимостью свыше 111 млн рублей.

Ведомство провело дополнительную проверку вместе с органами прокуратуры Марий Эл. Сообщается, что были собраны сведения о наличии у Маркелова и подконтрольной ему организации нового имущества — игрового развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв. м в Йошкар-Оле стоимостью 111 млн рублей.

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«С учетом этого Генеральной прокуратурой 21 октября направлено в суд новое исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, что Маркелов обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Ранее генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего главы Марий Эл на 1,5 млрд рублей. В августе

суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей.

