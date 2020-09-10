Суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей

Ленинский районный суд Ульяновска обратил в доход государства приобретенное коррупционным путем имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Это уже второй иск заместителя генпрокурора России о взыскании в казну государства незаконно нажитого имущества.

В настоящее время дело Маркелова рассматривается по существу Нижегородским районным судом.

Напомним, что Маркелов обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего главы Марий Эл на 1,5 млрд рублей.

