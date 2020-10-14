«Ак Барс» дома с сухим счетом разгромил «Амур» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома разгромно обыграл хабаровский «Амур» (4:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хозяева открыли счет под занавес стартового периода, когда Емец удачно подправил шайбу на пятачке соперника. Во второй трети матча Бурмистров и Педан укрепили преимущество «барсов», а на 43-й минуте защитник казанцев оформил дубль.

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов впервые в карьере оставил свои ворота «сухими» в матче КХЛ.

«Ак Барс» — «Амур» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Емец (Журавлев, Бурмистров, 14:20);

2:0 — Бурмистров (Юдин, 22:10);

3:0 — (Да Коста, Кормье, 26:52);

4:0 — (Галимов, Воронков, 43:19).