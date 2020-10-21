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Ахтямов сыграет в воротах «Ак Барса» в игре с «Амуром»

11:17, 21.10.2020
Ахтямов сыграет в воротах «Ак Барса» в игре с «Амуром»
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова определился со стартовым составом «Ак Барса» против хабаровского «Амура» в матче КХЛ.

С первых минут за казанцев сыграет вратарь Артур Ахтямов. Он заменит в рамках Амира Мифтахова, который остался в запасе.

Это уже третья игра Ахтямова на уровне КХЛ. Ранее он выходил на замену вместо Тимура Билялова в матче с «Нефтехимиком» (2:3 от) и отыграл 65 минут встречи с «Трактором» (2:3б).

В составе вновь не оказалось нападающего Артема Галимова, который днем ранее пропустил игру с «Сибирью» (3:1).

Напомним, в «Реальном времени» вышел материал с итогами по прошедшей домашней серии «Ак Барса».

СпортХоккей Татарстан
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