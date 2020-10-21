Сегодня суд изберет меру пресечения экс-главе исполкома Муслюмовского района
Сегодня, 21 октября, в Набережночелнинском городском суде рассмотрят ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-главе исполкома Муслюмовского района Ильнуру Ахметову.
От прокуратуры в заседании примет участие помощник прокурора Челнов Гульдария Сахауова, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Заседание начнется в 9.00.
Вчера следственные органы задержали 36-летнего и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Он подозревается в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Все подробности дела — в материале «Реального времени».ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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