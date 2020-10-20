В Татарстане задержали и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района

Следственные органы СК РФ по Татарстану задержали 36-летнего и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

muslumovo.tatarstan.ru



По версии следствия, весной прошлого года АО «Татагролизинг» и Муслюмовский район заключили договор пожертвования, по которому в бюджет района передавалось различное движимое и недвижимое имущество, в том числе здания и сельхозтехника на сумму более 88 млн рублей. В июне того же года подозреваемый подписал распоряжение о списании имущества с баланса района, в том числе переданного «Татагролизингом». Как полагает следствие, частью имущества, в том числе сельхозтехникой, продолжали пользоваться граждане, приближенные к руководству района.



Противоправную деятельность пресекли в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ.

Свою причастность к совершению преступления чиновник не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.