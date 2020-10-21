Российские власти составят список городов с самым загрязненным воздухом

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору составить список городов, воздух которых наиболее загрязнен. Перечень должен быть представлен до 1 ноября.

В список предлагается включить те города, «в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха», пишет «Коммерсантъ».

В правительстве пояснили, что речь идет о долгосрочной работе. Пока этот список не повлияет на федеральную программу «Чистый воздух», по которой к концу 2024 года должны быть снижены выбросы в атмосферу 12 городов: Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Челябинска, Череповца и Читы.

Напомним, татарстанские депутаты возмутились решением Минэкологии республики не публиковать данные о выбросах в атмосферу.

Год назад Росгидромет отчитывался о чистоте воздуха в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах за 2018 год. В ведомстве признали, что в столице республики уровень загрязненности воздуха превысил норму.