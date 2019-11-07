В Росгидромете рассказали о состоянии воздуха в городах Татарстана

Уровень загрязненности воздуха в Казани и Нижнекамске по итогам прошлого года оказался повышенным, в Набережных Челнах этот показатель низок, такие данные следуют из ежегодника «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год».

Согласно результатам, стандартный индекс, характеризующий степень кратковременного загрязнения (СИ), оказался в Казани больше 10 диоксида азота (14,4 ПДК.) и сероводорода (14,9 ПДК).

Также эксперты обнаружили, что среднегодовые концентрации формальдегида превышают 1 ПДК в Набережных Челнах и Нижнекамске, диоксида азота — в Казани и аммиака — в Нижнекамске.

Отмечается, что в городах Татарстана снизился уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном.

Специалисты Росгидромета подытожили, что за 2014—2018 годы повысились концентрации диоксида азота и аммиака в Набережных Челнах и Нижнекамске, а формальдегида — в Казани.

Сеть мониторинга загрязнения атмосферы состоит из 18 станций регулярных наблюдений в трех городах республики.



Ранее министр экологии Татарстана рассказал, что в республике больше всего загрязняет воздух.