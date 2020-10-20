UEFA отменил юношеский чемпионат Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил не проводить в Северной Ирландии чемпионат Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет. Причиной стал рост заболеваний коронавирусом.

Также UEFA запретил проведение матчей в Армении и Азербайджане, следует из сообщения союза.

«Европейский футбольный союз считает, что сегодняшние условия в этих странах не позволяют проводить матчи под эгидой UEFA», — говорится в релизе о военных действиях в Нагорном Карабахе.

Фото: uefa.com

Что касается чемпионата Европы среди юношей, то союз принял решение отобрать на чемпионат мира пять сборных, занимающих лидирующие позиции в рейтинге. Таким образом, на мировом первенстве среди молодежи до 20 лет Европу будут представлять: Англия, Италия, Нидерланды, Португалия и Франция.