В Минэкономики Татарстана озвучили прогноз по валовому региональному продукту

Валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам 2020 года оценивается на уровне 2,4 трлн рублей. В 2021 году ВРП прогнозируется на уровне 103,9%, сообщил замминистра экономики РТ Олег Пелевин на совещании в Госсовете РТ.

По его словам, развитие экономики характеризуется высокой степенью неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией, волатильностью цен на финансовых рынках и на энергоресурсы.



В строительном секторе Татарстана среднегодовые темпы роста в 2021—2023 годах прогнозируются на уровне 101%. Его удельный вес в ВРП республики оценивается на уровне 8,5%.



Пелевин обратил внимание, что социально значимой задачей в Татарстане является жилищное строительство: «В 2020 году планируется ввести 2,9 млн «квадратов» жилья, в том числе по программе социальной ипотеки — 273,6 тыс. «квадратов».

Фото: mert.tatarstan.ru



Он добавил, что в 2020 году по президентской программе «Наш двор» в РТ запланировано благоустройство 1 084 дворов. По состоянию на 1 октября работы ведутся на 990 объектах. На 526 их них завершены дорожные работы.



Напомним, что в феврале текущего года в Минэкономики РТ спрогнозировали рост ВРП в 2020 году на уровне свыше 102%.

В сентябре в Минэкономики РТ сообщили, что энергоемкость ВРП республики в целом снизилась на 24,5% с 2007 года, от которого идет отсчет программы энергоэффективности.

