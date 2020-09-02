В Татарстане на четверть снизилась энергоемкость ВРП

Фото: Олег Тихонов

Энергоемкость ВРП республики в целом снизилась на 24,5% с 2007 года, от которого идет отсчет программы энергоэффективности, рассказал министр промышленности и энергетики РТ Альберт Каримов сегодня на заседании правительства в МВЦ Kazan Expo.

Он отметил наиболее эффективную работу Альметьевского, Балтасинского, Муслюмовского районов. По словам Каримова, высокий удельный уровень потребления энергии в Елабужском, Мензелинском, Дрожжановском районах (в двух последних районах он превышает средний уровень потребления по республике соответственно на 43 и 62%).

Министр подчеркнул, что необходимо уделить внимание повышению энергоэффективности и через механизмы энергосервисных контрактов. С 2014 по 2019 год за счет них в республике сэкономили 340 млн рублей.

Каримов обратил внимание коллег, что до 30 сентября главные распорядители бюджетных средств в своих подведомственных учреждениях должны провести аудит и разработать для них методологию по снижению потребления энергоресурсов на трехлетний период.



Ранее «Реальное время» сообщало, что на фоне роста генерации и повышения эффективности использования энергии республика постепенно приходит к полной независимости от электроэнергии, поступающей из-за ее пределов.

