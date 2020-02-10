Минэкономики РТ прогнозирует в 2020 году рост ВРП

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Как сообщили сегодня на итоговой коллегии Минэкономики РТ, рост ВРП в текущем году прогнозируется на уровне свыше 102%. В первую очередь за счет увеличения объемов промышленного производства и реализации крупных инвестиционных проектов.

Вместе с тем будет продолжена работа по дифференциации структуры экономики — такая политика позволяет максимально раскрывать экономический и инвестиционный потенциал Татарстана.

Так, например, к концу 2019 года доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства в республике уже превысила 20%, несырьевые поставки в структуре экспорта составили около 60%, доля обрабатывающего сектора в промышленности выросла почти до 70%.