В Нижнекамске врачи спасли ребенка, который проглотил 15 магнитных шариков
В Нижнекамске врачи спасли 4-летнего мальчика, который проглотил 15 магнитных шариков. Операцию провели в хирургии Детской городской больницы с Перинатальным центром г. Нижнекамска.
Семья приехала в гости из Москвы. Каким-то образом у ребенка в руках оказался магнитный конструктор в виде множества шариков. Маленький ребенок решил попробовать их на вкус. Шарики он глотал в течение двух дней.
«Оказавшись внутри желудочно-кишечного тракта, в разных его частях, шарики притянулись друг к другу и накрепко спаялись, зажав между собой стенки желудка, тонкой и толстой кишки. От этого сдавливания тонкая кишка перфорировалась, еще немного — и начался бы перитонит», — рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Хирурги смогли извлечь все 15 шариков через небольшой четырехсантиметровый доступ.
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