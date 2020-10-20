Жители Татарстана продолжают жаловаться на качество воздуха

С начала года в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Татарстану поступило 74 обращения по качеству воздуха в республике. Об этом рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Он отметил, что большая часть жалоб на качество воздуха поступает от жителей поселков Самосырово, Клыки, Вознесенское. В частности, обращения связаны с располагающимся в их близи мусорным полигоном «Восточный».

Фото: realnoevremya.ru

На заседании обратили внимание, что 60% негативных выбросов в воздух приходится на транспорт.

Шигапов отметил, что в 2019 году в Татарстане было выявлено 270 нарушений законодательства об атмосферном воздухе.



Напомним, что в начале октября экологи обследовали границу санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки, где обнаружено двукратное превышение сероводорода. Причиной загрязнения воздуха они назвали мусорный полигон «Восточный».



На прошлой неделе в Казани судебные приставы опечатали технику одной из фирм, загрязнявших воздух во дворе жилого дома.

