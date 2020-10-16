В Казани приставы опечатали технику одной из фирм, загрязнявшей воздух во дворе жилого дома

В Казани судебные приставы приостановили эксплуатацию копировально-множительной техники в одной из организаций города.

Согласно материалам дела, фирма, занимающаяся изданием книг, брошюр и рекламных буклетов, нарушила санитарно-гигиенические требования.

fssprus.ru

Из-за работы находящейся в подвале жилого дома копировально-множительной техники происходил выброс загрязненного воздуха на дворовую территорию жилого дома. Суд вынес наказание в виде приостановления эксплуатации техники.

Решение суда поступило на принудительное исполнение судебным приставам. Выехав по адресу расположения мастерской, сотрудники ведомства опечатали технику, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.



В начале октября судебные приставы приостановили работу продуктового магазина по улице Чистопольской за нарушение масочного режима.

