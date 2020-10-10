Минэкологии РТ выяснило причины неприятный запахов на Самосыровской свалке

Фото: kzn.ru Денис Гордийко

Специалисты обследовали Самосыровскую свалку, где экологи обнаружили двукратное превышение сероводорода. Об этом сообщает пресс-служа мэрии Казани.

Комиссия во главе с замминистром экологии РТ Айратом Шигаповым, не обнаружила на Самосыровском холме признаков загазованности и неприятных запахов.

Эксперты выяснили, что неприятный запах, на который жалуются люди, исходит с соседнего мусорного полигона «Восточный». По мнению замруководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин причина этого кроется в большой нагрузке на свалку. Туда свозят отходы из Лаишевского, Зеленодольского, Высокогорского и Пестречинского районов республики.

Фото: realnoevremya.ru

Собственнику полигона «Восточный» поручили запроектировать и построить очистные сооружения для свалочной жидкости.

Напомним, что на этой неделе в Казани на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки зафиксировали двукратное превышение по сероводороду.

