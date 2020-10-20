СМИ сообщили о падении вертолета в Татарстане: поиски результатов не дали

В татарстанских СМИ появилась информация, что на территории Пестречинского района упал вертолет. На место предполагаемого крушения выехали спецслужбы.

В МЧС по Татарстану «Реальному времени» пояснили: дальнобойщик сообщил, что на 823-м км трассы М-7, вблизи села Богородское, упал вертолет. На место выехали спецслужбы, однако по состоянию на 15.45 поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения результатов не дали.

МЧС России по Татарстану организовало взаимодействие с диспетчером ОАО «Международный аэропорт «Казань», Управлением ФСБ России по Республике Татарстан, МВД по Республике Татарстан, Республиканским Центром медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Татарстан, с ЕДДС Пестречинского и Высокогорского муниципальных районов, ГКУ «ПСС РТ при МЧС РТ», Казанским ПСО филиала ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

Тем временем поступившую информацию о жесткой посадке воздушного судна в Татарстане проверяют правоохранители, сообщил источник «Реального времени» в экстренных службах.



Напомним, в феврале 2020 года на территории Татарстана упал вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина.