Управление финансов исполкома Набережных Челнов возглавит Светлана Мулюкова
Заместителем руководителя исполкома Набережных Челнов, начальником Управления финансов исполкома назначена Светлана Мулюкова.
До назначения она занимала должность директора Центра финансирования бюджетных учреждений Набережных Челнов, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.
Предыдущий начальник Управления финансов исполкома Набережных Челнов Ирина Сагидуллина заняла должность заместителя мэра города. Она сменила Флеру Андрееву.
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