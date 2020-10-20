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Управление финансов исполкома Набережных Челнов возглавит Светлана Мулюкова

15:13, 20.10.2020
Управление финансов исполкома Набережных Челнов возглавит Светлана Мулюкова
Фото: nabchelny.ru

Заместителем руководителя исполкома Набережных Челнов, начальником Управления финансов исполкома назначена Светлана Мулюкова.

До назначения она занимала должность директора Центра финансирования бюджетных учреждений Набережных Челнов, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Предыдущий начальник Управления финансов исполкома Набережных Челнов Ирина Сагидуллина заняла должность заместителя мэра города. Она сменила Флеру Андрееву.

ОбществоВласть Татарстан
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