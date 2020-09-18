СМИ: Замглавы Челнов Флера Андреева покинула должность
Стало изветно, что заместитель мэра Набережных Челнов Флера Андреева покинула свою должность.
Ее полномочия истекли вместе с полномочиями горсовета третьего созыва и она не собирается претендовать на новый срок, передает издание Chelny-biz.ru.
Ее место может занять замруководителя исполкома города, начальник управления финансов Ирина Сагидуллина. Избрание мэра состоится на первой сессии горсовета.
Ранее кабинет министров Татарстана сложил полномочия перед вновь избранным президентом.
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