Татарстан до 2024 года планирует вдвое увеличить экспорт халяльной продукции

Минимум вдвое до 2024 года планируется увеличить экспорт халяльной продукции из Татарстана, доведя его объем до $5 млн. Об этом заявил замминистра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

В настоящий момент халяльную продукцию выпускают более 70 производителей Татарстана на сумму более 7 млрд рублей. Только с начала года на экспорт было отправлено такой продукции на сумму 1,5 млн долларов.

«Выпуск халяльной продукции — это мировой тренд», — отметил Пелевин.

Фото: dumrt.ru

Министерство экономики РТ считает производство и реализацию халяльной продукции внутренним резервом для наполнения республиканского бюджета.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что всего в республике производится халяльной продукции более чем на 7 млрд рублей — это 50 производителей, 18 из которых экспортно ориентированные, из них пять имеют международный сертификат «Халяль».

