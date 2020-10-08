Татарстан увеличил экспорт халяльной продукции до 1,5 млн долларов

Татарстан увеличил экспорт халяльной продукции до 1,5 млн долларов. Такие данные озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров в ходе круглого стола «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции АПК»: лучшие практики».

На сегодня общий объем экспорта республики составляет 201,8 млн долларов, в том числе на 139,1 млн масложировой продукции, на 13,4 млн — злаков, на 3,3 млн — мяса и молока, на 15,6 млн — готовой пищевой и на 30,4 млн — прочей продукции агропромышленного комплекса.

«Экспорт продукции АПК Республики Татарстан выполнен на 63,4% от плана — 318,3 млн долларов. Благодаря хорошему урожаю мы обеспечили сырьевой составляющей наших основных экспортеров, с ними мы находимся в постоянном взаимодействии», — сообщил глава Минсельхозпрода РТ.



realnoevremya.ru

Глава ведомства отметил, что развивается экспорт халяльной продукции. Объем экспорта «Халяль» составляет более 1,5 млн долларов, всего в республике производится халяльной продукции на более чем 7 млрд рублей — это 50 производителей, 18 из которых экспортоориентированные, из них пять имеют международный сертификат «Халяль».



Ранее сообщалось, что первый в России халяльный стейк-хаус запустит собственное производство в Татарстане.

