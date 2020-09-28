Казань стала финалистом Национальной гостиничной премии

Казань стала первой в списке финалистов в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» на Национальной гостиничной премии. Об этом сегодня в Исполкоме города сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Многие наши гостиницы с полным правом могут претендовать на победу», — обратил внимание первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин.

Фото: realnoevremya.ru

Общий рейтинг Казани — 365. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Иркутск.

Победитель премии будет объявлен в ноябре в Москве. На данный момент проходит заключительный этап конкурса — профессиональное жюри оценивает города.

Напомним, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в Казани закрылись три отеля и 11 хостелов.

