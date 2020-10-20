В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по четырем улицам
В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, движение автомобилей ограничено:
- возле дома №52а по улице Технической до 23 октября;
- на участке от первого заезда во двор дома №60 по улице Сибгата Хакима до перекрестка улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина по улице Алексея Козина до 31 октября.
До 31 октября действует ограничение движения:
- на участке по улице Максима Горького возле зданий №32 и №34 для пешеходов;
- на участке по улице Патриса Лумумбы возле здания №50 для пешеходов и транспорта.
Напомним, что в связи со строительными работами в Казани ограничат движение пешеходов на автодороге по улице Туфана Миннуллина до сентября 2021 года.
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