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В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по четырем улицам

13:11, 20.10.2020
В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по четырем улицам
Фото: realnoevremya.ru

В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, движение автомобилей ограничено:

  • возле дома №52а по улице Технической до 23 октября;
  • на участке от первого заезда во двор дома №60 по улице Сибгата Хакима до перекрестка улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина по улице Алексея Козина до 31 октября.
Фото: kzn.ru

До 31 октября действует ограничение движения:

  • на участке по улице Максима Горького возле зданий №32 и №34 для пешеходов;
  • на участке по улице Патриса Лумумбы возле здания №50 для пешеходов и транспорта.

Напомним, что в связи со строительными работами в Казани ограничат движение пешеходов на автодороге по улице Туфана Миннуллина до сентября 2021 года.

Общество Татарстан
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