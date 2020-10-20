В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по четырем улицам

В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, движение автомобилей ограничено:

возле дома №52а по улице Технической до 23 октября;

на участке от первого заезда во двор дома №60 по улице Сибгата Хакима до перекрестка улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина по улице Алексея Козина до 31 октября.

Фото: kzn.ru

До 31 октября действует ограничение движения:

на участке по улице Максима Горького возле зданий №32 и №34 для пешеходов;

на участке по улице Патриса Лумумбы возле здания №50 для пешеходов и транспорта.

Напомним, что в связи со строительными работами в Казани ограничат движение пешеходов на автодороге по улице Туфана Миннуллина до сентября 2021 года.

