Участок улицы Туфана Миннуллина в Казани закроется для движения до сентября 2021 года

В связи со строительными работами в Казани ограничат движение пешеходов на автодороге по улице Туфана Миннуллина.

Недоступен для движения участок возле здания №55д по улице Петербургской и №1 по улице Калинина.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Ограничение продлится до 15 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что с 21 октября по 20 февраля 2021 года действует ограничение движения пешеходов по улице Юлиуса Фучика и до 30 июня следующего года закрыта для движения транспорта улица Салиха Сайдашева.

