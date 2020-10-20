«Авангард» ведет переговоры о переходе Наиля Якупова

Нападающий «Амура» Наиль Якупов в ближайшее время может стать игроком «Авангарда».

Омский клуб уже ведет переговоры с хоккеистом о смене команды. Информацию подтвердил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. При этом он отметил, что стороны пока не договорились о переходе.

«У «Авангарда» есть интерес к Якупову, но пока все в стадии обсуждения. На данный момент мы не договорились ни с игроком, ни с его клубом», — сказал Волков.

Напомним, по окончании прошлого сезона Якупов из питерского СКА перешел в подмосковный «Витязь», а оттуда в хабаровский «Амур».

Летом Якупов (слева) мог перейти в «Ак Барс». Фото: vk.com/hcamur

Также его будущее связывали с переходом в «Нефтехимик» или «Ак Барс». Генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов позже признался, что клуб вел разговор с форвардом, но стороны не смогли согласовать условия сделки.