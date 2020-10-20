«Краснодар» отправился на первый матч в Лиге чемпионов без главного тренера

«Краснодар» отправился во Францию на первый матч группового раунда Лиги чемпионов против местного «Ренна».

В заявку команды не попал главный тренер Мурад Мусаев. Главный тренер «Краснодара» не сможет руководить командой на скамейке запасных из-за ангины.

Также игру с «Ренном» пропустят два игрока — полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков. У обоих футболистов сомнительные результаты тестов на коронавирус.

«Тесты на COVID-19 дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабелла. Оба футболиста чувствуют себя хорошо и изолированы от команды. Также во Францию не прилетел главный тренер Мурад Мусаев. Его тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты. К сожалению, Мурад Олегович заболел ангиной», — говорится в сообщении клуба.

Кроме того, из-за травмы встречу могут пропустить полузащитники Виктор Классон и Вандерсон Масиел. Приобретенный у «Ростова» Алексей Ионов не примет участия в игре с «Ренном», так как не попал в окончательную заявку «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее краснодарский клуб в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) дома обыграл казанский «Рубин». Подробнее об этом матче и о готовности «Краснодара» к Лиге чемпионов можно почитать в материале «Реального времени».