ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выбрал разработчика проектной документации для трассы Казань — Оренбург

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выбрало разработчика рабочей документации по реконструкции трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Подготовить проект предстоит АО «Институт проектирования транспортных сооружений» («Транспроект») , следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

На эти цели из федерального бюджета выделяется 81,6 млн рублей. Документацию следует подготовить до 1 мая 2023 года. Ожидается, что в этом году будет выделено 52,3 млн рублей, в 2021-м — 25,8 млн рублей и в 2023 году — 3,3 млн рублей.

realnoevremya.ru

Согласно техзаданию, АО «Транспроект» нужно разработать проект реконструкции подъезда к аэропорту Казань на участке км 0+000 — км 6+400 трассы Казань — Оренбург.

«Реальное время» в сентябре сообщало, что на реконструкцию татарстанского участка автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан ожидается потратить 3,8 млрд рублей.



«Транспроект» занимается разработкой проектной документации для ряда дорожный проектов в разных регионах России. Ежегодный объем госконтрактов предприятия в 2018—2019 годах составляет свыше 330 млн рублей. В 2019 году «Реальное время» сообщало, что основным бенефициаром «Транспроекта» стал экс-глава Минтранса Татарстана Владимир Швецов.