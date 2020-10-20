СМИ рассказали о планах Минфина РФ сократить 100 тыс. должностей в армии

Минфин России направил в Совбез проект реформы вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов.

Одна из инициатив ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка 100 тыс. должностей.

Минфин предлагает реализовать это предложение за счет свободных вакансий и с помощью перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

realnoevremya.ru

Также ведомство рекомендует увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. При досрочном расторжении контракта военнослужащий должен возместить стоимость военной формы «пропорционально сроку носки». Еще одно предложение сэкономить — обеспечить питание контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Кроме того, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет и исключить из этого периода годы обучения в военном вузе, пишут «Известия».

7 октября президенту России Владимиру Путину доложили об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море. С докладом выступил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

