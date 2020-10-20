В Татарстане ожидается дождь и не выше +9°С
Во вторник, 20 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +4°С до +9°С. В Казани метеорологи прогнозируют от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах обещают 7—9 градусов выше ноля.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым