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В Татарстане ожидается дождь и не выше +9°С

05:38, 20.10.2020
В Татарстане ожидается дождь и не выше +9°С
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 20 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +4°С до +9°С. В Казани метеорологи прогнозируют от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах обещают 7—9 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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