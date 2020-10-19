В Казанском зоопарке пополнение: родился даман Брюса

Казанский зооботсад сообщил о пополнении. В семье даманов Брюса родился малыш. Об этом говорится в Instagram зоопарка.

«Кроха чувствует себя вполне комфортно на территории слоновника в «Реке Замбези. Африка» и радует посетителей своим любопытством и жизнерадостностью», — передает пресс-служба зоопарка.

Ранее в Казанский зоопарк завезли новую партию кошачьих лемуров.

