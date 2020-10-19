В Казанском зоопарке пополнение: родился даман Брюса
Казанский зооботсад сообщил о пополнении. В семье даманов Брюса родился малыш. Об этом говорится в Instagram зоопарка.
«Кроха чувствует себя вполне комфортно на территории слоновника в «Реке Замбези. Африка» и радует посетителей своим любопытством и жизнерадостностью», — передает пресс-служба зоопарка.
Ранее в Казанский зоопарк завезли новую партию кошачьих лемуров.
Справка
Даман Брюса — млекопитающее отряда даманов. На первый взгляд, даман похож на грызуна, однако на самом деле это травоядное животное. Даман — ближайший родственник слонов. Ученые выяснили в результате генетических исследований, что даманы и хоботные являются родственниками.
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