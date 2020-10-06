В Казанский зоопарк завезли новую партию кошачьих лемуров

Казанский зооботсад принял троих новых обитателей. Из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана прибыли кошачьи лемуры.

Пресс-служба зоопарка сообщает, что в вольерах уже живут два самца. Теперь к ним присоединятся две самки и самец. Малышам по полгода.

Пока они находятся в отдельном вольере на карантине: «Маленькие новоселы находятся на 30-дневном карантине, но уже познакомились и общаются с двумя братьями через сетку закрытого от посетителей внутреннего помещения».

Ранее сообщалось, что носороги в казанском зоопарке «Река Замбези» появятся только к концу 2021 года.