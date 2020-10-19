Дерипаска: «Отвратительный результат работы нашего ЦБ»

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал отвратительной работу ЦБ РФ. Чтобы проиллюстрировать это утверждение, он сравнил показатели фондовых и долговых рынков России и Китая.

«Провалили фондовый рынок, как впрочем и долговой. Сравните с теми же показателями по Китаю. Вывод очевиден. Отвратительный результат работы нашего ЦБ, как еще и Мега(?)регулятора», — написал в собственном телеграм-канале бизнесмен (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Дерипаска обратил внимание, что по сравнению с 2007 годом российский бизнес смог привлечь лишь $0,6 трлн. Если смотреть с начала антироссийских санкций, то компании вынуждены были вернуть более $91 млрд «под давлением требований внешних кредиторов и российских госбанков».

Ранее бизнесмен уже обвинял ЦБ в контроле за соблюдением санкций: «ЦБ РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали!»

Также он призывал Центробанк снизить ключевую ставку до 4%.

