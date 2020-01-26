Дерипаска заявил, что ЦБ должен снизить ставку до 4%: «Иначе мы опять скатимся в болото»

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал Центробанк снизить ключевую ставку до 4%. По его словам, это сбалансирует российский финансовый рынок, а также уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65—68 рублей за доллар.



«Все это вкупе с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, позволит нам увидеть рост в районе 4,5 процента так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной. Иначе мы опять скатимся в болото», — написал миллиардер в телеграм-канале.

Ранее бывший глава экономического блока правительства России и министр экономики страны во время дефолта 1998 года Яков Уринсон заявил «Реальному времени», что нынешняя ключевая ставка Центробанка — 6,25% — является оптимальной и дальше ее снижать не нужно. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 7 февраля.