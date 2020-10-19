Семейную пару дебоширов в Казани оштрафовали, а СК России проверит обстоятельства задержания

Семейная пара, которая устроила в выходные дебош на улице, получила штраф. Молодые люди заплатят по тысяче рублей за мелкое хулиганство и неповиновение представителям власти.



Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств задержания полицейскими мужчины. Следователи дадут оценку факту применения насилия в отношении представителей власти и их оскорбления, говорится на сайте ведомства.

realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором полицейские жестко задерживают семью с малолетним ребенком. В комментариях к видео в социальных сетях пользователям ответ дала прокуратура Татарстана, пообещавшая разобраться в случившемся. Позже в МВД прокомментировали инцидент, объяснив, что пара вела себя агрессивно.

