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Соперник «Нефтехимика» подписал контракт с Марксом Лениным

17:19, 19.10.2020 1
Соперник «Нефтехимика» подписал контракт с Марксом Лениным
Фото: flamengo.com.br

ФК «Акрон» подписал контракт с полузащитником из Бразилии Марксом Лениным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Футболист находился в статусе свободного агента. Ленин подписал трехлетний контракт с «Акроном». За команду он будет выступать под 15-м игровым номером.

Бразилец присоединится к тренировкам клуба сразу после урегулирования всех юридических вопросов.

24 октября «Акрону» предстоит сыграть дома против нижнекамского «Нефтехимика», который в предыдущем туре крупно уступил московскому «Торпедо» (0:4).

СпортФутбол
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комментарии

  • Анонимно 17:29
    Бывшего переводчика и тренера "Рубина" Юрия Санчеса Солано из Эквадора так назвали в честь космонавта Юрия Гагарина. В Казани еще жил его младший брат Сталин Солано, оба играли с нами в мини-футбол. Джаудат Абдуллин
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