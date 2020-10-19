Соперник «Нефтехимика» подписал контракт с Марксом Лениным

ФК «Акрон» подписал контракт с полузащитником из Бразилии Марксом Лениным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Футболист находился в статусе свободного агента. Ленин подписал трехлетний контракт с «Акроном». За команду он будет выступать под 15-м игровым номером.

Бразилец присоединится к тренировкам клуба сразу после урегулирования всех юридических вопросов.

24 октября «Акрону» предстоит сыграть дома против нижнекамского «Нефтехимика», который в предыдущем туре крупно уступил московскому «Торпедо» (0:4).