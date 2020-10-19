Соперник «Нефтехимика» подписал контракт с Марксом Лениным
ФК «Акрон» подписал контракт с полузащитником из Бразилии Марксом Лениным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Футболист находился в статусе свободного агента. Ленин подписал трехлетний контракт с «Акроном». За команду он будет выступать под 15-м игровым номером.
Бразилец присоединится к тренировкам клуба сразу после урегулирования всех юридических вопросов.
Состав «Акрона» пополнил Ленинhttps://t.co/KQuwKVrHIh pic.twitter.com/RwSlJoS6aK— ФК «Акрон» (@fcakron) October 18, 2020
24 октября «Акрону» предстоит сыграть дома против нижнекамского «Нефтехимика», который в предыдущем туре крупно уступил московскому «Торпедо» (0:4).СпортФутбол
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